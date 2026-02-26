В Минздраве заявили, что данные мониторинга не подтверждают массовый рост цен на лекарства, а по ряду препаратов в регионах зафиксировано снижение стоимости.

В социальных сетях появилась информация о якобы массовом росте цен на лекарства в Казахстане. В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения прокомментировали ситуацию.

На официальном сайте ведомства сообщили, что распространяемые сообщения не подтверждаются данными мониторинга.

— С 2025 года в стране реализуется обновленный механизм государственного регулирования цен, направленный на повышение прозрачности, объективности и предсказуемости формирования стоимости лекарственных препаратов. В настоящее время предельные цены утверждены на 4994 торговых наименования лекарственных средств. При этом 1707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным принципам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченных органов, — пояснили в комитете.

По данным ведомства, в 20 регионах страны зафиксировано снижение цен. В сентябре по сравнению с июнем подешевели 34% позиций (в среднем на 7,8%), а в октябре снижение коснулось уже 50% препаратов (в среднем на 11,1%).

В комитете подчеркнули, что заметнее всего цены снизились на востребованные лекарства, применяемые при лечении широкого спектра заболеваний:

«Гепар комп. Хеель» - на 41,2%;

«Ревмоксикам» - на 32,5%;

«Цефяпс» - на 31,6%;

«ВАЛМАК-Н» - на 24,7%;

«Зитмак» - на 20,0%.

В ведомстве добавили, что мониторинг цен продолжается по всей стране. Если будут выявлены случаи превышения установленных предельных цен, предусмотрена административная ответственность по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях.