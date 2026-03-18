Даже такая мелочь, как оставленная вода, может привести к лишним расходам. Но если соблюдать простые правила ухода, этих проблем легко избежать.

Многие оставляют воду в утюге после глажки, не задумываясь о последствиях. На первый взгляд это безобидная привычка, но именно она часто становится причиной поломок и испорченных вещей.

Почему это опасно

Оставшаяся вода со временем приводит к образованию накипи и коррозии. Это ухудшает работу утюга, снижает подачу пара и может вызвать протечки. В итоге прибор быстрее выходит из строя.

Чем это грозит одежде

Из-за накопившихся отложений утюг может оставлять пятна на ткани. Иногда во время глажки из отверстий начинает вытекать загрязнённая вода, что особенно опасно для светлых вещей.

Как продлить срок службы утюга

Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил:

сливать воду после каждого использования;

давать утюгу полностью остыть перед хранением;

регулярно очищать прибор от накипи.

Важный момент — какая вода внутри

Жёсткая вода ускоряет образование налёта и может засорять паровые отверстия. Из-за этого утюг начинает работать хуже и быстрее изнашивается.