Астрологи назвали знаки зодиака, чьи методы воспитания часто граничат с перфекционизмом и спартанской дисциплиной. Разбираемся, кто держит дом в ежовых рукавицах и как это влияет на детей.

Астрологи и семейные психологи сходятся во мнении: ужиться с жёсткими правилами в семье бывает непросто, особенно если требования граничат с перфекционизмом. Эксперты портала LadyMail выделили три знака зодиака, чьи методы воспитания чаще всего вызывают у детей желание спрятаться или сделать всё наперекор.

Разбираемся, кто держит дом в спартанских условиях, почему их строгость на самом деле полезна и как найти баланс в общении, если ваш близкий - прирождённый диктатор.

Лев: воспитание будущих лидеров

Большинство родителей-Львов воспитывают детей с прицелом на их триумфальное будущее. Они искренне убеждены, что мир суров, а значит, ребёнка нужно готовить к жёсткой конкуренции с ранних лет. Лев мечтает гордиться своим продолжением, поэтому загружает чадо кружками, секциями и языковыми курсами по максимуму.

Плюс в том, что Львы воспитывают личным примером и никогда не требуют того, чего не умеют сами. Однако обратная сторона такого подхода - эмоциональная дистанция. Чтобы не потерять контакт с ребёнком, Львам стоит чаще отключать режим "наставника" и просто дурачиться вместе.

Водолей: погоня за идеалом

Водолеи крайне требовательны к своему окружению, и собственные дети не становятся исключением. Многим представителям этого знака тяжело даётся период, пока ребёнок маленький: детский плач и быт совершенно не вписываются в их ментальную вселенную. Зато когда дети подрастают, Водолеи пытаются разглядеть в них собственное отражение.

Они могут болезненно реагировать на плохие оценки в школе, воспринимая их как личный провал. При этом родитель-Водолей всегда поддержит нестандартное мышление, сложные вопросы и искреннюю любознательность. Из них получаются отличные друзья, если ребёнок разделяет их тягу к прогрессу.

Козерог: культ дисциплины и порядка

Абсолютные лидеры по строгости среди всего зодиакального круга. Козероги подходят к родительству как к долгосрочному бизнес-проекту: изучают профильную литературу, составляют чёткие графики и требуют беспрекословного соблюдения правил. В их домах царит спартанский порядок, а иллюзиям и сантиментам здесь не место.

Козерог не будет поощрять пустые фантазии, но зато он кристально честен со своими детьми. Отношения с таким родителем строятся легко, если играть по его правилам. Их требовательность - это не тирания, а специфическое проявление абсолютной ответственности за безопасность семьи.

Стоит помнить, что характер человека формируется под влиянием множества факторов, а не только положения звёзд в момент рождения. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и не должен восприниматься как строгое руководство по семейной психологии или воспитанию детей.