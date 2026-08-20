Почти 2 тысячи жителей ЗКО находятся под контролем полицейских

В Западно-Казахстанской области стражи порядка проверяют тех, за кем нужен "глаз да глаз". В рамках республиканской операции "Правопорядок" полицейские уже обошли более 1,8 тысячи местных жителей, состоящих на различных видах учета, сообщает polisia.kz. Под особый прицел попали самые разные категории подучетных.

Кого проверяют полицейские?

Инспекторы навещают горожан и сельчан, чей образ жизни или прошлое требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. В этот список вошли:

331 человек с непогашенной судимостью;

264 гражданина, состоящих на учете в службе пробации, и 169 человек, освободившихся условно-досрочно;

354 любителя злоупотребить алкоголем и 130 человек, состоящих на наркоучете;

161 нарушитель, в отношении которого вынесено защитное предписание (в основном из-за домашнего насилия);

147 граждан, которым суд установил особые требования к поведению, и 131 человек под административным надзором;

88 неблагополучных семей, а также 54 человека, получивших официальные предостережения.

Как проходят проверки?

Полицейские не просто фиксируют присутствие людей по месту жительства, но и проводят профилактические беседы. Стражи порядка напоминают о том, что игнорирование наложенных судом или законом ограничений может обернуться серьезными проблемами.

Подобный контроль помогает вовремя заметить назревающий конфликт или потенциальную угрозу и предотвратить повторные правонарушения. Рейды в рамках акции "Правопорядок" продолжаются.