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Социум

Почти 2 тысячи жителей ЗКО находятся под контролем полицейских

Местные жители состоят на различных видах учета.
Кристина Кобина
Почти 2 тысячи жителей ЗКО находятся под контролем полицейских
Фото: Polisia.kz

В Западно-Казахстанской области стражи порядка проверяют тех, за кем нужен "глаз да глаз". В рамках республиканской операции "Правопорядок" полицейские уже обошли более 1,8 тысячи местных жителей, состоящих на различных видах учета, сообщает polisia.kz. Под особый прицел попали самые разные категории подучетных.

Кого проверяют полицейские?

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Инспекторы навещают горожан и сельчан, чей образ жизни или прошлое требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. В этот список вошли:

  • 331 человек с непогашенной судимостью;
  • 264 гражданина, состоящих на учете в службе пробации, и 169 человек, освободившихся условно-досрочно;
  • 354 любителя злоупотребить алкоголем и 130 человек, состоящих на наркоучете;
  • 161 нарушитель, в отношении которого вынесено защитное предписание (в основном из-за домашнего насилия);
  • 147 граждан, которым суд установил особые требования к поведению, и 131 человек под административным надзором;
  • 88 неблагополучных семей, а также 54 человека, получивших официальные предостережения.

Как проходят проверки?

Полицейские не просто фиксируют присутствие людей по месту жительства, но и проводят профилактические беседы. Стражи порядка напоминают о том, что игнорирование наложенных судом или законом ограничений может обернуться серьезными проблемами.

Подобный контроль помогает вовремя заметить назревающий конфликт или потенциальную угрозу и предотвратить повторные правонарушения. Рейды в рамках акции "Правопорядок" продолжаются.

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