Живописные пейзажи Атырау напомнили о выборах депутатов Курултая

В креативном видеоролике показали уникальные места региона: плато Аккегершин, озеро Туздыколь, реку Кигач, лотосовые поля, пески Нарын-кум и другие живописные уголки области.

Эти кадры не только раскрывают красоту и туристический потенциал Атырауской области, но и напоминают об общей ответственности. Природные богатства нашей земли важно сохранить для тех, кто придет после нас. А то, каким будет их будущее, во многом зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. В видеоролике объединили красоту родной земли и важную общественную дату вокруг одной идеи: будущее страны начинается с участия и ответственного выбора каждого.