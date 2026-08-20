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Социум

Живописные пейзажи Атырау напомнили о выборах депутатов Курултая

Символы Курултая на фоне завораживающих видов напомнили о важной дате – 23 августа.
Арайлым Усербаева
Живописные пейзажи Атырау напомнили о выборах депутатов Курултая
Стопкадр с видео

В креативном видеоролике показали уникальные места региона: плато Аккегершин, озеро Туздыколь, реку Кигач, лотосовые поля, пески Нарын-кум и другие живописные уголки области.

Эти кадры не только раскрывают красоту и туристический потенциал Атырауской области, но и напоминают об общей ответственности. Природные богатства нашей земли важно сохранить для тех, кто придет после нас. А то, каким будет их будущее, во многом зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.

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23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. В видеоролике объединили красоту родной земли и важную общественную дату вокруг одной идеи: будущее страны начинается с участия и ответственного выбора каждого.

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