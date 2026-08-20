Грозы, порывистый ветер и жара до +35 градусов ожидаются в ЗКО 21 августа

В западных регионах Казахстана 21 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность и сильная жара до +38 °C, а в ряде районов пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

По данным РГП "Казгидромет", 21 августа в Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем столбики термометров поднимутся до сильной жары в +35 °C. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 15-20 м/с, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается кратковременный дождь с грозой при температуре +15...+17 °C, а днем воздух прогреется до +30...+32 °C.

В Атырауской области погода останется сухой и экстремально жаркой: днем температура воздуха поднимется до +35...+38 °C, по всей территории действуeт предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. В Атырау ночью столбики термометров покажут +22...+24 °C, а днем воздух раскалится до +35...+37 °C.

В Мангистауской области на севере, юге и в центре прогнозируют дожди с грозами, при этом дневная жара по области достигнет +38 °C. Скорость ветра днем составит 15-20 м/с, на западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау осадков не предвидится, ночью температура воздуха составит +21...+23 °C, днем - +30...+32 °C при порывах ветра до 15-18 м/с.

В Актюбинской области синоптики предупреждают о нестабильной погоде: ночью пройдут небольшие дожди с грозами, а днем в центре региона возможны сильный дождь, град и шквал при порывах ветра 15-20 м/с. На западе области ожидается жара до +35 °C, повсеместно сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью прогнозируют +20...+22 °C и небольшой дождь с грозой, днем - +30...+32 °C, временами дождь, грозу и град.