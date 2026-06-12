Конец июня заставит многих пересчитать сбережения. Пока одни знаки зодиака получат прибавку к зарплате, другим придётся экстренно включать режим экономии, чтобы не погрязнуть в долгах.

Вторая половина июня - опасное время для бюджета из-за летних соблазнов и спонтанных трат. Астрологи предупреждают: импульсивные покупки в конце месяца могут пробить брешь в кошельке. Эксперты Mixnews составили лаконичный чек-лист, как сохранить баланс на карте.

Кому пора требовать повышения

Овны: На работе попадутся новые задачи - беритесь за них только после обсуждения доплаты. Крупные покупки отложите на три дня, чтобы не переплатить.

Тельцы: Отключите ненужные подписки и не соглашайтесь на невыгодные условия труда из-за страха. Траты на дом и здоровье сейчас оправданы.

Близнецы: Не верьте партнерам на слово, фиксируйте все договоренности на бумаге. Инвестиции в учебу и рабочие гаджеты окупятся.

Львы: Требуйте роста зарплаты, подкрепляя это реальными результатами. И забудьте про расходы на "красивую жизнь" - сейчас это не по карману.

Кто рискует уйти в минус

Раки: Перестаньте решать чужие финансовые проблемы из чувства вины. Пересмотрите семейный бюджет и урежьте скрытые расходы.

Весы: Отстаивайте свои денежные интересы на работе с цифрами в руках, а не уступайте ради хороших отношений. На шопинг выделите фиксированный лимит.

Скорпионы: Избавьтесь от невыгодных проектов, которые отнимают силы. Конец месяца идеален для закрытия кредитов, но не действуйте на эмоциях.

Рыбы: Категорически запрещено шопиться в состоянии стресса. На работе требуйте четкой фиксации оплаты, не работайте на одном энтузиазме.

Кому нужно навести порядок в делах

Девы: Поднимите старые счета и закройте мелкие долги. Если вешают чужие обязанности - сразу требуйте доплату. На качестве вещей не экономьте.

Стрельцы: Срочно урежьте бюджет на развлечения и поездки. Считайте расходы строго до путешествия, а не после него.

Козероги: Займитесь долгосрочным планированием. Дисциплина принесет плоды, но не берите нагрузку в ущерб себе - переработки должны оплачиваться.

Водолеи: Возможен доход от новых технологий или творчества. Тестируйте идеи, но спонтанные покупки гаджетов пока поставьте на паузу.

Помните: финансовый гороскоп носит развлекательный характер, поэтому лучшая защита от кризиса - ваш собственный трезвый расчёт и контроль расходов.