Популярный интернет-совет обещает сэкономить жидкий гель, но на деле может обернуться порчей одежды и дорогостоящим ремонтом бытовой техники. Разбираемся, чем рискуют владельцы стиральных машин.

Популярный в соцсетях лайфхак предлагает экономить жидкий гель для стирки, закидывая мерный колпачок прямо в барабан к вещам. Сторонники метода уверяют, что так остатки средства вымываются до конца, а сам пластик не приходится мыть вручную. Однако эта привычка может дорого обойтись владельцам бытовой техники.

Несмотря на то, что производители бытовой химии часто разрешают такую стирку на этикетках, специалисты по ремонту советуют отказаться от этой идеи. Директор лаборатории по уходу за домом Кэролин Форте в комментарии для Good Housekeeping предупредила, что пластиковая крышка легко ломается во время отжима и наносит технике скрытые повреждения.

Чем рискуют владельцы стиральных машин

Обычный мерный стаканчик сделан из дешевого и тонкого пластика. Интенсивное вращение барабана и высокая температура воды запускают сразу несколько опасных процессов:

Порча одежды. Жесткие края колпачка во время стирки бьются о вещи. Они легко оставляют зацепки на трикотаже и буквально рвут деликатные ткани вроде шелка или кружева.

Разрушение пластика. От сильных ударов и горячей воды крышка может треснуть. Мелкие острые осколки въедаются в ткань или улетают за пределы барабана, засоряя сливную систему.

Деформация. В режиме сушки или при высокой температуре пластик плавится и меняет форму стаканчика, делая его непригодным для дальнейших точных измерений геля.

Как минимизировать ущерб, если вы уже так делаете

Если вы не готовы отказываться от привычки, эксперты рекомендуют соблюдать технику безопасности. Никогда не бросайте стаканчик в машину вместе с дорогим или тонким бельем - стирайте его только с плотными джинсами или постельными принадлежностями.

Выставляйте умеренную температуру воды и обязательно проверяйте одежду и барабан после каждого цикла, чтобы вовремя заметить сколы. Самый же разумный и бесплатный способ сберечь стиральную машину - просто ополоснуть колпачок под краном. Это занимает всего пять секунд и гарантирует безопасность вещам.