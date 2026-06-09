Учёные опровергли миф о том, что от орехов толстеют. Рассказываем, какие пять видов этого продукта стоит добавить в рацион ради здоровых сосудов, отличной памяти и контроля веса.

Регулярное добавление орехов в привычный рацион способно снизить риск развития хронических заболеваний и продлить жизнь, сообщает Euronews. Вопреки стереотипам, этот калорийный продукт не портит фигуру, а наоборот, помогает контролировать массу тела благодаря долгому ощущению сытости.

Разные виды орехов действуют на организм неодинаково. Выбрали пять самых доступных вариантов, которые приносят телу максимальную пользу.

Грецкий орех: главный союзник мозга и сосудов

Этот продукт официально признан кардиологами как средство для профилактики болезней сердца. Всё дело в рекордном количестве альфа-линоленовой кислоты (растительной омега-3), которая одновременно поддерживает эластичность сосудов и стимулирует работу мозга.

Ежедневная порция всего в 30 граммов заметно снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Кроме того, исследования подтверждают: люди, которые любят грецкие орехи, быстрее обрабатывают информацию и реже жалуются на проблемы с памятью.

Миндаль: очищение кишечника и сильный иммунитет

Миндаль лидирует по количеству пищевых волокон, которые необходимы для правильной работы digestive-системы и здоровой микробиоты. Параллельно он снабжает организм высокой дозой витамина E - мощного антиоксиданта, защищающего клетки от преждевременного старения.

Чтобы запустить метаболизм и нормализовать уровень сахара в крови, диетологи советуют съедать около 40–50 граммов миндаля в сутки.

Фисташки: топливо для мышц после тренировок

Фисташки предлагают идеальный баланс низкой калорийности и высокого содержания растительного белка. Они богаты витаминами группы B и фолатами, которые помогают организму обновлять ДНК и вырабатывать эритроциты.

Благодаря высокой концентрации валина - незаменимой аминокислоты - фисташки ускоряют восстановление мышц после физических нагрузок. Это делает их отличным перекусом для активных людей.

Пекан: защита от воспалений

Пекан содержит ударную дозу полифенолов. Эти активные соединения работают как природный щит, снижая уровень окислительного стресса в организме и защищая кровеносную систему.

Последние исследования доказывают, что включение пекана в ежедневное меню эффективно выравнивает липидный баланс и помогает избежать ранних проблем с давлением.

Бразильский орех: природный энергетик с жёсткой дозировкой

Этот деликатес из лесов Амазонки считается главным источником селена на планете. Данный микроэлемент критически важен для бесперебойной работы иммунитета и щитовидной железы, поскольку наше тело не умеет синтезировать его самостоятельно.

Однако с бразильским орехом легко переборщить до токсичного отравления. Безопасная и полезная норма для взрослого человека - строго одна или две штуки в день.