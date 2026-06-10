Почему важно мыть аэрогриль
Остатки жира и пищи быстро превращаются в нагар, который портит вкус блюд и перегружает технику. Регулярная чистка занимает всего несколько минут, но экономит деньги и нервы: прибор работает исправно, а еда остаётся аппетитной.
Чем мыть аэрогриль
Тёплая вода и средство - базовый вариант для ежедневного ухода.
Мягкая губка - не повреждает покрытие.
Щётка с мягкой щетиной - помогает добраться до решёток.
Сода и уксус - справляются со старым жиром.
Что категорически нельзя использовать: абразивные порошки, металлические мочалки и агрессивную химию. Они царапают покрытие и могут вывести прибор из строя.
Пошаговая инструкция
Остудите прибор - никогда не мойте горячий аэрогриль.
Достаньте чашу и решётку, слейте жидкость и жир.
Вымойте детали под проточной водой, при сильных загрязнениях замочите их на 10-15 минут.
Протрите камеру мягкой губкой и вытрите насухо.
Аккуратно очистите ТЭН - сода помогает убрать нагар.
Протрите корпус влажной микрофиброй.
Высушите все части и соберите прибор.
Вопросы и ответы
Можно ли мыть детали в посудомойке?
Зависит от модели. Если производитель указал это в инструкции - можно. Если нет, лучше мыть вручную.
Как часто чистить аэрогриль?
После каждого использования - лёгкая чистка. Глубокая - раз в 2-4 недели.
Нужно ли сушить перед включением?
Да. Влага внутри прибора может вызвать запах горелого пластика или повредить электронику.