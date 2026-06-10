Чистый аэрогриль - это не только вкусная еда без посторонних запахов, но и гарантия того, что прибор прослужит вам дольше. Разбираем, как ухаживать за ним так, чтобы готовка оставалась лёгкой и безопасной.

Почему важно мыть аэрогриль

Остатки жира и пищи быстро превращаются в нагар, который портит вкус блюд и перегружает технику. Регулярная чистка занимает всего несколько минут, но экономит деньги и нервы: прибор работает исправно, а еда остаётся аппетитной.

Чем мыть аэрогриль

Тёплая вода и средство - базовый вариант для ежедневного ухода.

Мягкая губка - не повреждает покрытие.

Щётка с мягкой щетиной - помогает добраться до решёток.

Сода и уксус - справляются со старым жиром.

Что категорически нельзя использовать: абразивные порошки, металлические мочалки и агрессивную химию. Они царапают покрытие и могут вывести прибор из строя.

Пошаговая инструкция

Остудите прибор - никогда не мойте горячий аэрогриль. Достаньте чашу и решётку, слейте жидкость и жир. Вымойте детали под проточной водой, при сильных загрязнениях замочите их на 10-15 минут. Протрите камеру мягкой губкой и вытрите насухо. Аккуратно очистите ТЭН - сода помогает убрать нагар. Протрите корпус влажной микрофиброй. Высушите все части и соберите прибор.

Вопросы и ответы

Можно ли мыть детали в посудомойке?

Зависит от модели. Если производитель указал это в инструкции - можно. Если нет, лучше мыть вручную.

Как часто чистить аэрогриль?

После каждого использования - лёгкая чистка. Глубокая - раз в 2-4 недели.

Нужно ли сушить перед включением?

Да. Влага внутри прибора может вызвать запах горелого пластика или повредить электронику.