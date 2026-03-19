Поводом стали выявленные нарушения при оформлении инвалидности в Атырауской области.

В Казахстане начались масштабные проверки по вопросам установления инвалидности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Поводом для проверки стали выявленные в Атырауской области нарушения при направлении граждан на заочное проактивное освидетельствование.

В ведомстве уточнили, что в действиях отдельных сотрудников медорганизации и председателя врачебно-консультационной комиссии усматриваются признаки нарушений.

– По имеющимся материалам, в действиях отдельных работников медицинской организации и председателя врачебно-консультационной комиссии усматриваются признаки внесения недостоверных сведений в медицинскую документацию. Материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке, – говорится в сообщении.

В связи с этим Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения инициировал проверки по всей стране. Они охватят территориальные подразделения и будут направлены на выявление возможных нарушений в процедуре установления инвалидности.