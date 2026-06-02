Шокирующее видео было опубликовано в социальных сетях жительницей Семея. По ее словам, сиделка издевалась над ее 91-летней бабушкой. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные родственниками в доме пожилой женщины, передает Мой Город со ссылкой на AstanaTV.
Как утверждает автор публикации, сиделка оскорбляла и угрожала своей подопечной, а также периодически применяла физическую силу.
Записи с камер были изучены полицией региона. В них усмотрели признаки правонарушения, связанного с унижением чести и достоинства другого лица. Родственникам пенсионерки рекомендовали обратиться в суд.
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ АБАЙ:
«В ходе проверки установлена и доставлена в подразделение полиции гражданка, осуществлявшая уход за пожилой женщиной. Вместе с тем указанное правонарушение относится к категории дел частного обвинения. В связи с этим потерпевшей стороне разъяснён порядок обращения в суд для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности. Департамент полиции области Абай держит данный вопрос на контроле»