Шокирующее видео было опубликовано в социальных сетях жительницей Семея. По ее словам, сиделка издевалась над ее 91-летней бабушкой. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные родственниками в доме пожилой женщины, передает Мой Город со ссылкой на AstanaTV.

Как утверждает автор публикации, сиделка оскорбляла и угрожала своей подопечной, а также периодически применяла физическую силу.

Записи с камер были изучены полицией региона. В них усмотрели признаки правонарушения, связанного с унижением чести и достоинства другого лица. Родственникам пенсионерки рекомендовали обратиться в суд.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ АБАЙ: