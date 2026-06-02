В прошлом году перевозчики получили 614,5 млн тенге субсидий.

В регионе продолжается активная работа по поддержке межрайонных пассажирских перевозок. За счет бюджетных субсидий власти компенсируют убытки перевозчиков, что позволяет сохранять доступные тарифы на проезд по социально значимым направлениям внутри области. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айгуль Отаргалиева.

По её словам, финансовую поддержку получают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, выигравшие конкурс на обслуживание регулярных маршрутов и заключившие договоры с Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

-В последние годы в области отмечается стабильный рост объемов субсидирования и расширение географии поездок. В 2025 году господдержка охватила 20 маршрутов. За год перевозчики получили 614,5 миллиона тенге, оказав 244 государственные услуги и перевезя 332 218 пассажиров, - отметила спикер.

Айгуль Отаргалиева рассказала, что в конце прошлого года список пополнился еще шестью направлениями. Впервые субсидии начали выделять на маршруты до сел Озерное, Переметное, Раздольное и Январцево (район Байтерек), а также до городов Аксай и села Жарсуат (Бурлинского района).

-На данный момент из бюджета уже выделено 527,5 миллиона тенге. Выплаты получают 18 перевозчиков, обслуживающих 25 социально значимых маршрутов. Всего же в 2026 году на 26 межрайонных направлениях задействовано 19 перевозчиков, - пояснила Отаргалиева.

Субсидирование маршрутов, связывающих отдаленные населенные пункты с районными центрами и Уральском, решает важнейшие социальные задачи. Благодаря этому транспортные услуги остаются доступными для уязвимых слоев населения, включая студентов, пенсионеров и многодетные семьи.