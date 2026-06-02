Президент добавил, что на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблемы с пожарами на мусорных полигонах и рекультивацией нарушенных земель в районе города Алатау, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что в рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

— Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты. В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно, — сказал глава государства на совещании по развитию города Алатау.

Также президент добавил, что на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель.

—Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах. Решение указанных проблем – прямая обязанность местных исполнительных органов, а правительство должно осуществлять строгий контроль. Администрация президента должна подключиться к этой работе" - добавил Токаев.

Напомним, в конце мая жители Уральска пожаловались на невыносимый запах гари и сизый смог, который накрыл жилые массивы в вечерние и утренние часы. Источником экологического бедствия стал городской мусорный полигон.