Жители Уральска уже несколько дней жалуются на невыносимый запах гари и сизый смог, который накрывает жилые массивы в вечерние и утренние часы. Источником экологического бедствия стал городской мусорный полигон.

В редакцию "МГ" начали массово поступать жалобы от горожан. Сильнее всего удушливый запах ощущают жители центральной части города Зачаганска, а также микрорайонов, расположенных вблизи полигона ТБО.

- Уже третьи сутки невозможно открыть окна. Это самый настоящий дым с полигона, пахнет жжёной пластмассой и химией. У детей начался кашель, у пожилых соседей скачет давление. Сколько это будет продолжаться? - возмущается жительница города Алия.

В ДЧС по ЗКО журналистам "МГ" сообщили, что о проблеме знают и держат ситуацию на контроле.

- Вызов о возгорании на территории мусорного полигона поступил 19.05.26. Пожарные подразделения оперативно выехали на место происшествия и были задействованы в ликвидации открытого горения. На данный момент открытого горения нет, происходит глубинное тление мусора. В данное время силами и средствами ДЧС ЗКО и МИО проводится работа по проливке водой мест тления мусора и рекультивация (засыпка) грунтом пролитых и потушенных участков, — пояснили в ведомстве.

Реакция последовала и со стороны природоохранных органов. В департаменте экологии по ЗКО заявили, что по данному факту уже инициирована официальная проверка.

- Мы получили соответствующее письмо от органов ЧС. На основании этого обращения наши специалисты уже открыли внеплановую проверку. Результаты проверки и анализов будут готовы в течение 10 дней, - прокомментировали в департаменте экологии.

Стоит отметить, что тлеющий мусор на свалках Казахстана представляет критическую угрозу для здоровья из-за выделения высокотоксичных веществ (диоксидов, тяжелых металлов и угарного газа). Вдыхание этого дыма провоцирует тяжёлые заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также повышает риск развития онкологии.

Так, при горении пластика, целлофана и полимеров выделяются диоксины. Это опаснейшие канцерогены, которые накапливаются в организме, разрушают иммунную систему и могут приводить к врожденным аномалиям.

Угарный газ, сероводород и формальдегид вызывают сильное раздражение слизистых оболочек. Дым провоцирует приступы астмы, хронические бронхиты и пневмонию.

Мелкие токсичные частицы, попадая в кровоток, сгущают кровь, повышая риск инфарктов и инсультов.

Исследования показывают, что регулярное вдыхание дыма от тлеющих отходов по степени токсичности сопоставимо с активным или пассивным курением.

Кроме того, на свалках годами размножаются грызуны и птицы. Это переносчики опасных бактериальных и вирусных инфекций, которые разносятся по ветру вместе с частицами пепла.

Пока экологи ведут проверку, а коммунальщики пытаются затушить глубинные очаги тления, жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности:

Держите окна и форточки плотно закрытыми, особенно ночью и рано утром.

Завесьте вентиляционные решётки и оконные щели мокрой тканью.

Минимизируйте время нахождения на улице, отложите утренние пробежки и прогулки с детьми.

Если выйти на улицу необходимо, используйте влажные марлевые повязки или респираторы класса защиты FFP2/FFP3.

В Казахстане ежегодно фиксируются сотни стихийных и санкционированных свалок, продукты горения которых загрязняют воздух. Экологи напоминают: если вы регулярно страдаете от дыма, следует направлять официальные жалобы через платформу e-Otinish в территориальные подразделения департамента экологии министерства экологии РК или обращаться в экологическую прокуратуру для проведения проверок на полигонах.

Редакция "МГ" будет следить за результатами проверки экологов.

Напомним, городской полигон в Зачаганске эксплуатируется с 1975 года и давно исчерпал свой ресурс - там накоплено около 2 миллионов кубометров отходов. Ранее власти заявляли о планах построить новый технологичный полигон за 8 млрд тенге и выделить еще 12 млрд на рекультивацию старой свалки. Однако пока проект находится на бумаге, жители вынуждены дышать токсичным дымом.