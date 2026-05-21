Военным ведомствам Казахстана расширят полномочия, а продвижение по службе переведут на цифровой контроль.

Депутаты Мажилиса приняли поправки, которые существенно меняют внутренние процессы в казахстанской армии и расширяют полномочия оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz. Одобренный законопроект кардинально реформирует систему продвижения офицеров по службе и официально закрепляет новые задачи для элитных армейских подразделений.

Одним из главных нововведений станет автоматизация кадровых назначений. В армейскую среду внедряют прозрачные цифровые алгоритмы.

- Законопроектом предусматриваются поправки в Законы РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О миротворческой деятельности Республики Казахстан". В целях исполнения поручения главы государства законопроектом предлагаются нормы по внедрению цифрового рейтинга кандидатов для выдвижения на вышестоящие воинские должности и распространения его на внутриведомственные процессы, - говорится в заключении к документу.

Важный блок поправок касается Сил специальных операций (ССО). Депутаты решили официально закрепить за ними статус подразделения специального назначения. При этом Министерство обороны теперь будет самостоятельно определять их оперативное предназначение и конкретные боевые задачи.

Кроме того, реформа наводит порядок в международной деятельности ведомства и закупках. На законодательном уровне будет чётко регламентирована работа военных представительств Казахстана за рубежом - в международных организациях и органах военного сотрудничества.

Также из профильного закона убрали дублирующие правила, по которым утверждались цены на продукцию, работы и услуги военного и двойного назначения в рамках ИТ-инфраструктуры, закрепленной за единым военным оператором.