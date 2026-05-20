С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, которые едут в Россию на учебу или работу, вводятся новые жесткие правила. Для пересечения границы придется за трое суток регистрироваться в специальном российском приложении.

Казахстанские дипломаты призвали граждан заранее готовиться к поездкам в соседнюю страну из-за изменения приграничного контроля со стороны Москвы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев. По его словам, российская сторона вводит дополнительные цифровые требования для прибывающих иностранцев.

Нововведения коснутся тех, кто отправляется в РФ на длительный срок. Речь идет о студентах российских вузов и трудовых мигрантах.

- С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью осуществления трудовой деятельности или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "Госуслуги RuID". В соответствии с установленным порядком иностранным гражданам необходимо создать персональный профиль в указанном приложении и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения государственной границы, - озвучил Ерлан Жетыбаев.

После того как российские ведомства проверят и одобрят электронную заявку, система сгенерирует для пользователя специальный цифровой пропуск. Без него пересечь границу не получится.