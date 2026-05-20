В Туркестанской области провели необычный обряд “кыз узату” для 69-летней женщины — спустя 50 лет совместной жизни ее супруг исполнил обещание, данное еще в молодости, передает Мой Город со ссылкой на Tengri Life.

Видео с торжества опубликовала внучка пары. На кадрах бабушку провожают как настоящую невесту — с традиционными обрядами, песнями, родственниками и даже лимузином.

"Стань легендой: будь той, чьи проводы увидит не бабушка, а той, которая сама проводит бабушку замуж", — отметила автор поста.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на ролик, оставляя шутливые и теплые комментарии:

"Интересно, а сколько стоит выкуп у такой невесты", "У неё, наверное, свекрови нет. Какая счастливая невеста!", "А я-то думала, что опоздала, оказывается, у меня ещё есть шанс", "Рановато ушла замуж".

Как рассказала внучка Адина, главными героями праздника стали Боранкуль и Ербосын, которые прожили вместе полвека. По ее словам, это был не просто той, а празднование золотой свадьбы, а обряд “кыз узату” был давней мечтой бабушки.

"Это была не обычная свадьба, а золотой той — 50 лет совместной жизни. А узату (проводы) было давней мечтой моей бабушки", — поделилась Адина.

Она также пояснила, что в молодости дедушка “украл” свою будущую супругу, поэтому полноценного свадебного обряда тогда не было. Спустя годы он решил исправить это.

"Это была мечта моей бабушки. 50 лет назад дедушка пообещал бабушке: "Через 50 лет я украду тебя снова", — отметила Адина.

Торжество прошло 9 мая в селе Мадениет неподалеку от Сарыагаша. Сейчас Боранкуль 69 лет, а ее супругу — 74. По традиции, невесту провожали из дома младшего брата, который считается родительским.

"Так как дом младшего брата бабушки считается отчим домом, её провожали именно оттуда", — рассказала Адина.

Во время праздника соблюли все обычаи: вручили калым, подготовили киит, провели обряд с песнями и играми, а затем “молодоженов” увезли на лимузине.

Организацией занималась вся семья — дети, внуки, невестки и родственники. По словам Адины, идею поддержали сразу, так как о давнем обещании дедушки знали все.

"Эту идею дедушка с бабушкой лелеяли с молодости. Дедушка всегда обещал, что на 50-летие совместной жизни снова её "заберёт" и увезёт на лимузине. Они так часто твердили об этом детям, что, когда пришло время, все сразу же единогласно поддержали эту задумку", — рассказала она.

Изначально видео публиковалось для близких, однако неожиданно стало вирусным и собрало сотни тысяч лайков в соцсетях.