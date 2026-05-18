Төрт адамды өлтірді деп айыпталып отырған негізгі күдікті – 29 жастағы Сұлтан Сәрсемалиев өз әрекетіне ұзақ уақытқа созылған отбасылық жанжалдар мен психологиялық қысым түрткі болғанын айтты, деп хабарлайды Мой Город Tengrinews.kz-ке сілтеме жасап.
Алдын ала тыңдау кезінде айыпталушы сөз алып, оқиғаға қатысты өз көзқарасын білдірді. Еске сала кетейік, Сәрсемалиев қаза тапқан адамдардың күйеу баласы болған.
"Мен жасаған қылмыстарым үшін кез келген жауапкершілікке, қандай жаза тағайындалса да – өлім жазасы болсын немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру болсын – дайынмын. Менің барлық әрекетімнің басты себебі – маған және менің отбасыма қарсы жасалған, некемді бұзуға бағытталған қылмыстық әрекеттерге қасақана жауап беруім деп санаймын", – деді сотталушы.
Оның айтуынша, дау-дамай отбасындағы келіспеушіліктерден және жұбайының туыстарының араласуынан басталған.
"Әйелім екеуміз 10 жыл бірге тұрдық. Егер арамызда күрделі келіспеушілік болғанда, бес баламыз болмас еді және сонша жыл бірге өмір сүрмес едік. Алайда әйелімнің отбасы біздің қарым-қатынасымызға шектен тыс әрі негізсіз араласып, мені жұбайыммен араздастырды", – деді айыпталушы.
Сәрсемалиевтің сөзінше, жанжалдарға қарамастан, ол жұбайымен бірге өмір сүруді жалғастырған. Алайда туыстар тарапынан қысым тоқтамаған.
"Олар балалар "менімен де, менің ата-анаммен де болмайды" деп айтты. Осы арқылы мені балаларымды пайдаланып, іс жүзінде бопсалады", – деді ол.
Айыпталушы жағдайдың ушығуы оны қатты психологиялық және эмоционалдық күйзеліске жеткізгенін жеткізді.
"Мен балаларымды анасынан да, әкесінен де, туған әжесінен де айырғым келген жоқ. Алайда ақырында отбасымды сақтап қалуға жасаған барлық әрекетім сарқылды. Олардың әрекеттері мен сөздері, менің ойымша, мені өзімді ұстай алмайтын жағдайға жеткізді. Мен моральдық және психологиялық тұрғыдан әбден қажыдым, бұл менің адамдық қалпымды бұзды. Содан кейін осы қылмысты жасадым", – деді сотталушы.
Бұған дейін сот отырысында прокурор айыптау актісін оқып, оқиғаның мән-жайын толық баяндаған болатын.