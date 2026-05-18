Пользователь социальной сети Threads под ником obnimuy задал казахстанцам необычный вопрос.

– Представь у тебя на Kaspi 20 млн тенге. Куда ты их потратишь? Что с ними сделаешь? - написал он.

Как оказалось, большинство соотечественников далеки от мыслей о роскошных спорткарах, брендовых вещах или кругосветных путешествиях. Реальность диктует свои правила, поэтому самым популярным ответом стало банальное, но такое долгожданное погашение кредитов и ипотеки. Для многих 20 миллионов тенге - это прежде всего шанс обрести финансовую свободу и буквально "задышать полной грудью".

Следом за закрытием долгов идет еще один максимально приземленный, но болезненный для кошелька пункт - лечение зубов. Казахстанцы шутят (а может, и вполне серьезно утверждают), что качественная стоматология сегодня стоит как подержанный автомобиль, поэтому неожиданный капитал - отличный повод наконец-то заняться здоровьем.

Многие комментаторы проявили завидную практичность и финансовую грамотность. Вместо того чтобы потратить всё и сразу, они предпочли бы заставить деньги работать:

– Положу на счет в банк и проценты вложу в недвижимость, — пишут пользователи.

Любопытно, что для некоторых 20 миллионов - это цена свободы от офисной рутины. Ответ "сразу же уволюсь с работы" набрал немало лайков. Видимо, подушка безопасности в несколько миллионов - идеальный аргумент в разговоре с начальником.

Казахстанцы в очередной раз доказали, что умеют сопереживать. Значительная часть пользователей призналась, что отдала бы деньги на благотворительность.

Еще одним трогательным трендом стало желание помочь братьям нашим меньшим.