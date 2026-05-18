В Индии мужчина облил кислотой женщину и её родственников после отказа выйти за него замуж, передает Мой Город со ссылкой на NDTV.

В штате Уттар-Прадеш в Индии произошёл жестокий инцидент: мужчина напал с кислотой на замужнюю женщину и членов её семьи после того, как она отвергла его предложение о браке.

По данным СМИ, нападавший Умеш Кашьяп сам состоит в браке, однако настаивал на том, чтобы жениться на пострадавшей. После отказа он решил отомстить.

Инцидент произошёл ночью 16 мая, когда семья спала на веранде дома. Злоумышленник забрался на крышу и через москитную сетку вылил кислоту на спящих людей.

В результате нападения пострадали четыре человека, они получили серьёзные ожоги и были госпитализированы.

После произошедшего мужчина скрылся. Полиция возбудила уголовное дело и ведёт его розыск.