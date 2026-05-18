Мальчика госпитализировали.

Авария произошла сегодня, 18 мая, около 11:00 на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Абая. Как сообщили очевидцы, автомобиль сбил ребенка.

В пресс-службе департамента полиции рассказали, что, по предварительным данным, водитель Toyota Prado не справился с управлением и сбил 11-летнего ребёнка. Мальчик находился на тротуаре по проспекту Абая.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего.