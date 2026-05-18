Казахстанцы могут оформить 79 видов госуслуг, включая прописку и детские пособия, обычным звонком по видеосвязи.

Казахстанцам больше не нужно стоять в очередях для оформления документов или соцвыплат, напомнили в Госкорпорации "Правительство для граждан". Решить бумажные вопросы можно удаленно с помощью сервиса "ВидеоЦОН".

Что можно оформить через смартфон

Дистанционный формат полностью заменяет визит к менеджеру и покрывает 79 различных госуслуг - от прописки и справок до назначения декретных выплат. В ведомстве составили список из пяти самых востребованных запросов, которые казахстанцы чаще всего закрывают через видеозвонки:

Выплата единовременного пособия на погребение;

Назначение госпособий многодетным матерям;

Получение справки о наличии или отсутствии судимости;

Оформление техсредств для лиц с инвалидностью;

Назначение регулярного пособия многодетной семье.

Активнее всего цифровой альтернативой пользуются жители ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей.

Как это работает

Чтобы связаться со специалистом, откройте мобильное приложение "ЦОН", выберите раздел "Услуги ЦОН", перейдите в подраздел "Услуга по видео" и нажмите кнопку "Перейти к видеозвонку". Оператор в реальном времени проконсультирует вас и сам оформит обращение. Результат придёт в чат приложения, а готовые бумажные документы при необходимости можно забрать в филиале ЦОН.