Начальник Генштаба поручил адаптировать подготовку солдат к новым условиям боя.

В Алматинском региональном гарнизоне под руководством начальника Генштаба Каныша Абубакирова проходят масштабные учебно-методические сборы. Главная цель — перестроить систему обучения армии под реалии современных вооруженных конфликтов, сообщает министерство обороны РК.

Работу организовали на базе учебного центра «Бітімгер» по пяти профильным направлениям. В сборах участвуют представители Сил специальных операций, десантники и руководители различных видов войск.

Что изменится в подготовке:

Цифровизация: Офицеров учат применять цифровые решения для управления подразделениями в реальном бою.

Технологии: На круглых столах обсудили использование беспилотников (БПЛА), методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и современную тактику ракетных войск.

Сержантский корпус: Отдельное внимание уделили усилению роли сержантов в управлении личным составом.

Обеспечение: Эксперты пересмотрели подходы к инженерному и тыловому снабжению войск с учетом новых вызовов.

В ходе практических занятий командирам показали обновленные методы планирования работы бригад.

Подводя промежуточные итоги, генерал-лейтенант Каныш Абубакиров подчеркнул, что характер современных войн изменился, поэтому армия обязана постоянно совершенствовать выучку и адаптировать даже физическую подготовку солдат под новые условия ведения боя.