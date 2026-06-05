Сейчас на здоровье детей в стране выделяют почти четверть всех расходов здравоохранения.

По данным министерства здравоохранения РК, за последние годы финансирование медицинской помощи детям выросло с 264 миллиарда до 585 миллиардов тенге. Сейчас на детское здравоохранение направляется почти четверть всех расходов системы здравоохранения страны. Благодаря этому младенческая смертность за годы независимости снизилась в 7,5 раза.

Сегодня в Казахстане действует многоуровневая система медицинской помощи детям. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и раннему выявлению нарушений развития.

Для поддержки детей с первых дней жизни внедряется проект "Первые 1001 день". Он предусматривает развитие патронажной службы, расширение программ скрининга, поддержку грудного вскармливания и создание Национального регистра детей раннего возраста.

С 2025 года в стране также применяется руководство Всемирной организации здравоохранения GMCD. Оно помогает выявлять риски задержки развития у детей еще до появления явных симптомов. Для восстановления здоровья детей работают 81 центр медицинской реабилитации. Ежегодно различные виды помощи в них получают сотни тысяч маленьких пациентов.

Продолжается развитие школьной медицины. В программу ВОЗ "Школы, способствующие укреплению здоровья" уже включены 1677 школ. Обновляются профилактические осмотры, усиливается роль медицинских работников и модернизируется оборудование школьных медкабинетов.

Большое внимание уделяется высокотехнологичной медицинской помощи. Каждый год около 1,5 тысячи новорожденных с врожденными пороками развития проходят операции, а примерно 2 тысячи детей получают кардиохирургическую помощь на открытом сердце.

В рамках Концепции "Дети Казахстана" планируется построить 10 многопрофильных детских больниц, открыть реабилитационные центры в 11 регионах, развивать межрегиональные кардиохирургические центры и продолжать модернизацию детской медицинской инфраструктуры.

