Основной рост обеспечили предприятия по производству металлических изделий, легкой промышленности и нефтепереработки.

Руководитель управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО Нуржан Утепбаев на брифинге в РСК рассказал о развитии обрабатывающей промышленности и привлечении инвестиций в регионе.

По итогам 2025 года объем производства в обрабатывающей промышленности составил 379,7 миллиардов тенге при плане 365 миллиардов тенге. Основной рост обеспечили предприятия по производству металлических изделий, легкой промышленности и нефтепереработки.

На начало 2026 года в области работают 510 предприятий обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в отрасль достиг 57,2 миллиардов тенге. Экспорт продукции составил 281,7 миллион долларов США.

Для дальнейшего развития отрасли реализован ряд новых проектов. В их числе строительство завода по выпуску смесевых продуктов ТОО "Синтез Урал", запуск производства алюминиевых проводов на предприятии ТОО "Ural Electric", освоение выпуска обсадных и насосно-компрессорных муфт на ТОО "QazExpoCentre-Pipe".

ТОО "Батыс мұнай газ жабдықтары" открыло цех по производству шаровых кранов для воды и газа, а также учебный центр для подготовки специалистов. ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" начало выпуск трехслойных труб для газопроводов, водопроводов и канализации диаметром до 1600 мм. На предприятии ТОО "Стекло-Сервис" введены в эксплуатацию современные станки с числовым программным управлением для обработки стекла.