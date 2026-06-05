Большая часть услуг была оказана государственными организациями.

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года объём услуг в сфере здравоохранения и социальных услуг достиг 905,1 миллиардов тенге. Основную часть финансирования обеспечил Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) - 48,6%. Ещё 22,4% пришлось на бюджетные средства, 20,7% оплатило население, а 8,3% - предприятия.

Большая часть услуг была оказана государственными организациями - 60,9%. На частный сектор пришлось 35,9%, на организации с иностранным участием - 3,2%. Наибольший вклад в общий объём услуг внесли больницы - 450,1 млрд тенге, или 49,7%. Также значительную долю составили прочая медицинская деятельность (17,9%) и услуги общей врачебной практики (15,7%).



По размеру бизнеса лидируют крупные предприятия, на которые пришлось 57,7% всех оказанных услуг. Доля малых предприятий составила 25,8%, средних - 16,5%. Наименьшие объёмы зафиксированы в сфере социальных услуг без проживания - 1,5%, социальных услуг с проживанием - 3,8%, специализированной врачебной практики - 5,6% и стоматологии - 5,8%.



