Британец Саймон Пирсон на протяжении семи лет жил с уверенностью, что у него неизлечимая форма рака крови. Он проходил лечение, готовился к худшему и допускал мысль, что его жизнь может закончиться гораздо раньше. Однако в 2025 году выяснилось шокирующее: диагноз, определявший все эти годы его судьбу, оказался ошибочным, передает Мой Город.

Эта история получила огласку в эфире программы Good Morning Britain.

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Журналистка Фей Баркер пообщалась с самим Пирсоном и его семьей, обсудив последствия одной из самых резонансных медицинских ошибок последних лет.

Все началось в 2018 году, когда врачи больницы George Eliot Hospital NHS Trust в британском городе Нанитон сообщили мужчине о редкой форме рака крови. При этом медики предупредили, что заболевание потенциально может передаваться его сыновьям в будущем.

После постановки диагноза жизнь Саймона полностью изменилась. В течение семи лет он прошел множество медицинских процедур и жил с убеждением, что борется с неизлечимой болезнью.

Но в 2025 году оказалось, что на самом деле он был здоров.

"Все затуманилось", — вспоминает он момент, когда услышал новость. «Я не мог в это поверить, и у меня возникло множество вопросов. Я никак не могу это понять. Я действительно сидел потом в машине, позвонил жене и просто плакал. Наполовину это счастье, а наполовину растерянность».

По словам Пирсона, он испытал одновременно облегчение и сильнейший шок. Осознание того, что годы лечения были напрасными, оказалось не менее тяжелым, чем сама жизнь с мыслью о смертельной болезни.

В студии также выступила его супруга Рэйчел, которая работает медсестрой в хосписе. Она не скрывала эмоций по поводу произошедшего.

«Как медсестра я взбешена, я действительно взбешена. Как это вообще проскочило? Почему это не проверили? Как жена я просто в шоке. Знаете, у меня еще надолго остался Саймон, которого я смогу раздражать…».

После того как история стала публичной, представители George Eliot Hospital NHS Trust принесли семье извинения. В медучреждении заявили, что провели внутреннее расследование причин ошибки и внедрили дополнительные меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Свою оценку ситуации дала и консультант-клинический онколог профессор Пат Прайс.

«Я считаю, что важно, чтобы пациенты, если они озабочены, говорили об этом со своими врачами и налаживали хорошую коммуникацию. Это случается довольно редко, но я не могу сказать, что никогда такого не бывает».

Сам Саймон надеется, что больница осознает масштаб последствий своей ошибки.