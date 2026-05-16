Основная потребность в стране сохраняется на пересадку почек - этого шанса ждут более 4 тысяч пациентов.

За первый квартал 2026 года казахстанские врачи подарили шанс на новую жизнь 77 пациентам. Несмотря на то что количество трансплантаций в стране ежегодно растет, потребность в донорских органах по-прежнему исчисляется тысячами, сообщает Минздрав.

Динамика последних лет показывает, что медицина в этом направлении не стоит на месте. Если в 2023 году в стране провели 236 операций, то к 2025 году этот показатель достиг рекордных 310. В текущем году из 77 проведенных пересадок 55 выполнены от прижизненных доноров, а 22 - от посмертных.

Врачи успешно пересаживают почки, печень, сердца, легкие и даже роговицу глаза. Особое внимание уделяется детям: только за прошлый год 16 маленьких казахстанцев получили органы, которые спасли им жизнь.

Кто ждет спасения?

Несмотря на успехи хирургов, "лист ожидания" продолжает расти. На сегодняшний день в очереди на трансплантацию находятся 4 600 человек, среди которых 119 детей.

Самая высокая потребность в почках - их ждут 4 102 пациента.

Пересадку печени ожидают 267 человек.

Новое сердце необходимо 198 казахстанцам.

В пересадке легких нуждаются 33 пациента.

Мнение общества и eGov

Развитие трансплантологии напрямую зависит от готовности общества поддерживать культуру донорства. С каждым годом всё больше казахстанцев официально фиксируют свою позицию по этому вопросу на портале eGov.

По последним данным, своё волеизъявление зарегистрировали уже более 156 тысяч человек. Из них 15,1 тысячи выразили согласие на посмертное донорство, в то время как 140,8 тысячи граждан оформили отказ.

Полезно знать:

Проверить свой статус или зарегистрировать решение можно онлайн. Для этого на портале eGov.kz нужно зайти в раздел "Здравоохранение" -> "Медицинская помощь" и выбрать услугу "Регистрация пожизненного отказа или согласия на посмертное донорство". Ответ поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.