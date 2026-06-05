Суд в Уральске вынес приговор по делу об избиении молодой девушки.

В Уральске рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нанесении побоев.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО инцидент произошёл в автомобиле. Мужчина несколько раз ударил девушку кулаком по лицу. По материалам дела, он нанёс потерпевшей 2-3 удара в левую часть лица.

Прокурор просил назначить подсудимому 40 часов общественных работ. Потерпевшая, в свою очередь, попросила суд о мягком наказании.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 109-1 УК РК "Побои" и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.