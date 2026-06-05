Биомаркеры в крови могут указывать на скрытые изменения в мозге еще до появления провалов в памяти.

Ученые вплотную приблизились к созданию доступного способа выявления деменции на самых ранних стадиях, когда у человека еще нет серьезных провалов в памяти. Журналисты Euronews изучили результаты масштабного исследования и выяснили, как обычный тест может полностью изменить наш подход к старению.

Скрытые маркеры в крови

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили, что специфические белки в крови - амилоид и тау - напрямую связаны с первыми изменениями в работе мозга у людей среднего возраста. В проекте приняли участие 1350 человек от 53 до 69 лет без каких-либо признаков деменции.

Высокий уровень обоих белков выявили у 6% участников. Они не страдали потерей памяти, но медленнее реагировали на меняющиеся обстоятельства (например, на светофоры) и хуже справлялись с планированием бюджета. Спустя пять лет повторный анализ подтвердил: у этой группы скорость мышления и вербальная память ухудшались значительно быстрее.

В чем главная польза

Сегодня деменцию диагностируют с помощью дорогостоящего МРТ, причем чаще всего на поздних стадиях, когда ткани мозга уже повреждены. Простой анализ крови способен сделать диагностику быстрой, массовой и дешевой.

Главная ценность раннего теста - выигрыш во времени. По оценкам ученых, до 40% случаев деменции можно предотвратить или существенно отсрочить, если вовремя скорректировать образ жизни: добавить умственную активность, бросить курение и заняться спортом.

Отрезвляющий вердикт: тест - это еще не диагноз

Несмотря на успехи, международное научное сообщество призывает избегать преждевременной эйфории. Наличие белков в крови указывает лишь на запущенные процессы в организме, но не гарантирует стопроцентное развитие болезни.

- Проблема таких тестов в том, что их можно неправильно истолковать как: “У меня есть эти белки в мозге, значит, у меня болезнь Альцгеймера”. Сам по себе он не является диагнозом, - подчеркивает профессор Эдинбургского университета Тара Спайрс-Джонс.

Сейчас подобные анализы одобрены в США только для пациентов с уже проявившимися симптомами. Тем не менее ученые уверены, что развитие этой технологии даст врачам мощный инструмент для превентивной борьбы с недугом, который ежегодно поражает около 10 миллионов человек по всему миру.