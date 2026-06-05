Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело о краже ноутбука стоимостью 500 тысяч тенге.

По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил MacBook со второго этажа учебного центра "Мектеп+" в микрорайоне Зачаганск. Ноутбук принадлежал потерпевшей. Ущерб она оценила в 500 тысяч тенге.

Гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Потерпевшая сторона, напротив, настаивала на максимально строгом наказании.

Подсудимый признал вину и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по статье 188 УК РК "Кража" и назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Также с него взыскали материальный ущерб в размере 500 тысяч тенге в пользу потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.