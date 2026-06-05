В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в настоящее время оперативники проводят всесторонние розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемых.
Кто в розыске:
Тусупхан Шынгыс Айдарулы
Дата рождения: 5 марта 1997 года.
Откуда: житель Алматинской области.
Приметы: рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темного цвета.
Тургалиева Акбобек Алпысбаевна
Дата рождения: 25 июня 1996 года.
Откуда: жительница Атырауской области.
Приметы: рост 160–165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, кожа лица светлая.
Важно: Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этих граждан или видели их, стражи порядка просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (7122) 98-21-55 или 8 701 304-00-12.