Полицейские Атырау ведут поиски мужчины и женщины, которых подозревают в совершении мошеннических действий.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в настоящее время оперативники проводят всесторонние розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемых.

Кто в розыске:

Тусупхан Шынгыс Айдарулы

Дата рождения: 5 марта 1997 года.

Откуда: житель Алматинской области.

Приметы: рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темного цвета.

Тургалиева Акбобек Алпысбаевна

Дата рождения: 25 июня 1996 года.

Откуда: жительница Атырауской области.

Приметы: рост 160–165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, кожа лица светлая.

Важно: Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этих граждан или видели их, стражи порядка просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (7122) 98-21-55 или 8 701 304-00-12.