В этом году в регионе уже произошло 100 ДТП с участием детей. Впереди "Последний звонок", и стражи порядка просят уральцев не терять бдительность.

Совсем скоро в школах прозвучит последний звонок. Для выпускников - это время радости и прощания со школой, а вот для экстренных служб - период повышенной тревоги. Как показывает практика, после официальных линеек одиннадцатиклассники часто отправляются праздновать самостоятельно: за город, в съёмные коттеджи или к водоёмам. И далеко не всегда это заканчивается благополучно.

Полицейские бьют тревогу: в прошлом году по всей стране празднование выпускных обернулось чередой трагедий.

В департаменте полиции ЗКО озвучили пугающие цифры: с начала этого года в нашей области уже зарегистрировано 100 ДТП с участием детей. В этих авариях один ребенок погиб, ещё 138 получили травмы.

Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда родители сами дают ключи от машин подросткам, у которых нет ни прав, ни опыта вождения.

Ещё одна зона риска - водоёмы. Купальный сезон еще официально не открыт, но молодёжь уже тянется к воде. В прошлом году во время отдыха в необорудованном для купания месте утонул один подросток.

– Уважаемые выпускники, призываем вас отнестись к своей жизни и здоровью с ответственностью и соблюдать правила безопасности. Праздник не должен обернуться трагедией, - отметил начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибраимов.

Полиция региона напоминает, что в день проведения выпускных мероприятий патрулирование улиц, парков и зон отдыха будет усилено. Правонарушителей обещали наказывать по всей строгости закона.