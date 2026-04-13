Выпускные будут проходить в школах.

Министерства просвещения и внутренних дел Казахстана вместе с акиматами уточнили правила проведения выпускных вечеров в школах. В ближайшее время ведомства утвердят совместный приказ.

Главное - безопасность учеников и предотвращение нарушений.

Теперь:

вручение аттестатов должно проходить только в здании школы;

проводить выпускные в кафе, ресторанах или на выезде нельзя;

собирать деньги с учеников и родителей запрещено.

Акиматам поручили организовать для выпускников мероприятия без затрат и провести разъяснительную работу с родителями и школьниками.

Полиция, в свою очередь, будет следить за порядком и безопасностью во время выпускных.