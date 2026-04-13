Министерства просвещения и внутренних дел Казахстана вместе с акиматами уточнили правила проведения выпускных вечеров в школах. В ближайшее время ведомства утвердят совместный приказ.
Главное - безопасность учеников и предотвращение нарушений.
Теперь:
вручение аттестатов должно проходить только в здании школы;
проводить выпускные в кафе, ресторанах или на выезде нельзя;
собирать деньги с учеников и родителей запрещено.
Акиматам поручили организовать для выпускников мероприятия без затрат и провести разъяснительную работу с родителями и школьниками.
Полиция, в свою очередь, будет следить за порядком и безопасностью во время выпускных.