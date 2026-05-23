В некоторых регионах ожидается дождь с грозой.

По данным РГП "Казгидромет", 24 мая в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 14 метров в секунду. Днем до 32 градусов тепла, ночью +15.

В Атырауской области без осадков. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +18.

До 30 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +20.