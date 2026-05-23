Казахстанские табачные фабрики фиксируют самый мощный старт продаж за последние одиннадцать лет, параллельно вытесняя с внутреннего рынка зарубежную продукцию.

Казахстанские производители табачной продукции в начале года резко нарастили продажи за рубеж, одновременно сократив закупки иностранных сигарет до исторического минимума. По данным аналитиков DataHub, за первые три месяца года объём экспортных поставок в денежном выражении взлетел сразу на 77% и достиг 42,5 миллиона долларов. Как фиксирует Бюро национальной статистики, это самый мощный старт продаж в первом квартале за последние одиннадцать лет.

Соседи обеспечивают кассу

В натуральном выражении динамика выглядит так же внушительно. За рубеж ушли грузы общим весом в 1,5 тысячи тонн, что превышает прошлогодние показатели на 56%. Таких объёмов страна не отгружала с 2016 года.

Главным потребителем казахстанской продукции стал Кыргызстан. Соседняя республика выкупила 56% от всего физического объёма груза, что принесло казахстанским компаниям 57% от всей экспортной выручки. В тройку ключевых покупателей также вошли Узбекистан и Монголия.

Официальный импорт рухнул до минимума

В то же время на внутреннем рынке развернулся противоположный тренд - закупки иностранных сигарет упали до рекордных минимумов. В деньгах зарубежные поставки сократились на 63% (до 9 миллионов долларов), а в тоннах - на 58% (до 400 тонн). Это самые низкие показатели для первого квартала по меньшей мере с 2015 года.

Образовавшуюся нишу полностью закрыли местные фабрики. Внутреннее производство в стране планомерно росло весь прошлый год, а за первые четыре месяца текущего года и вовсе побило тринадцатилетний рекорд для этого периода.

Теневая сторона рекордов

Впрочем, официальные успехи легального рынка омрачает стабильно высокий уровень контрабанды. Правоохранительные органы регулярно отчитываются о перехвате крупных партий незаконного табака на границе. По оценкам экспертов, доля нелегальных сигарет в общем обороте внутри Казахстана до сих пор держится в районе 10%, что ежегодно лишает бюджет миллиардных налоговых поступлений.