Сегодня журналистка Ботагоз Омарова в своем телеграмм канале "Айтпа, Ботагоз!" опубликовала письмо опровержение, признавая распространение ложных сведений.

Сегодня журналистка Ботагоз Омарова в своем телеграмм канале "Айтпа, Ботагоз!" опубликовала письмо опровержение, признавая распространение ложных сведений.

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО –ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Я, Омарова Ботагоз Кошкинбаевна, являясь официальным журналистом, членом Союза журналистов Казахстана, настоящим официально опровергаю сведения, распространенные мною относительно деятельности ТОО «ВД Строй-Инжиниринг» и его директора Усимбекова А.Е.

Так, в период с 20 февраля по 07 марта 2026 года мною посредством серии публикаций на личной странице в социальной сети «Instagram» (101tv.kz) и Телеграм-канале «Айтпа, Ботагоз» распространены заведомо ложные сведения, согласно которым ТОО «ВД Строй-Инжиниринг» и его учредитель и директор Усимбеков А.Е. якобы задолжали и не выплачивают денежные средства работникам ТОО «Ремстрой-1» за работыпо строительству конноспортивного комплекса в г. Астане.

Указанные сведения не соответствуют действительности.

Я признаю, что пренебрегла принципами достоверности, объективности и беспристрастности, а также основными принципами журналистики, заложенными в законе о Масс-медиа.

В присутствии руководства компании я была лично ознакомлена с документами, подтверждающими отсутствие задолженности ТОО «ВД Строй-Инжиниринг» перед ТОО «Ремстрой-1». Тем не менее, я продолжила публиковать недостоверные сведения.

В большей степени мною двигало желание привлечь новых подписчиков, и подогреть интерес к теме у имеющейся аудитории.

Как результат, эти публикации привели к нанесению ущерба правам, законным интересам и деловой репутации как ТОО «ВД Строй-Инжиниринг», так и ее учредителям, о чем я искренне сожалею и приношу свои официальные извинения.

Также приношу извинения своей аудитории, кого могли задеть эти публикации или кого я ввела тем самым в заблуждение.

Я осознаю и признаю, что тем самым нарушила норму статьи 274 уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за распространение заведомо ложной информации, и искренне раскаиваюсь в этом.

Призываю коллег-журналистов строго придерживаться стандартов профессии ине пренебрегать проверкой информации.

Убеждена, что соблюдение принципов достоверности, объективности и ответственности перед аудиторией является основой доверия к журналистике и позволяет избежать подобных ошибок.

Б. Омарова"

Ранее было опубликована позиция руководителя VD Stroy Engineering Азамата Усимбекова по делу Ботагоз Омаровой.