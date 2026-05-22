Организаторы привлекали граждан через WhatsApp-группы.

Департамент АФМ по Жамбылской области проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, организаторы привлекали граждан через WhatsApp-группы "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", обещая высокий заработок.

Проект позиционировал себя как международная экосистема, инвестирующая в реальные активы. Однако его маркетинговая модель была построена по многоуровневой системе, где доход формировался исключительно за счёт привлечения новых вкладчиков.

В результате в деятельность пирамиды было вовлечено свыше 370 человек из города Алматы, а также Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.