Казахстанцы с артериальной гипертензией получат право самостоятельно выбирать нужные препараты и способ их получения. Министерство здравоохранения подготовило соответствующие поправки в правила сооплаты, документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.
Согласно проекту, у пациентов появится два варианта действий. Они смогут, как и раньше, забирать лекарства бесплатно по рецепту в своей поликлинике либо приобретать их в коммерческих аптеках с частичной доплатой, самостоятельно выбирая конкретного производителя.
В Минздраве рассчитывают, что внедрение сооплаты решит сразу несколько задач:
Расширит доступ граждан к медикаментам, включая те препараты, которые ранее были недоступны в рамках бесплатного пакета.
Позволит пациентам выбирать между оригинальными дорогостоящими лекарствами и их более доступными аналогами (дженериками).
Повысит качество сервиса и конкуренцию среди частных аптечных сетей.