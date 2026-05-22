Минувшей ночью Атырау охватил настоящий переполох. Центральные улицы города сковали глухие пробки, а соцсети взорвались кадрами с десятками полицейских машин. Масла в огонь подлил тот факт, что у многих патрульных авто были номера других регионов.

Среди горожан тут же начали распространяться слухи о массовых облавах и тотальных проверках, особенно среди владельцев машин с армянским и грузинским учетом. Вокруг патрульных экипажей местами даже собирались толпы встревоженных водителей и зевак. В Департаменте полиции Атырауской области поспешили успокоить жителей и объяснили, с чем связан такой ажиотаж.

Как выяснилось, в регионе стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Стоп-нарушения", которое продлится с 21 по 23 мая. Накануне в городе прошел единый гарнизонный развод сил полиции.

Иногородние патрули появились на улицах не просто так - в Атырау действительно прибыло крупное подкрепление. Для усиления общественной безопасности в регион перебросили дополнительные силы из Астаны, а также Карагандинской и Костанайской областей.

-Усиление направлено на повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения. Основная цель мероприятия - оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня преступности и формирование безопасной городской среды, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Первый заместитель начальника ДП Атырауской области полковник полиции Куттыбай Садыков, выступая перед личным составом, подчеркнул важность строгого соблюдения законности и скоординированных действий всех подразделений - как местных, так и приданных.

В ведомстве добавили, что в эти три дня полицейские будут работать в усиленном режиме. Особое внимание обещают уделить выявлению грубых нарушений ПДД, предупреждению любых уличных правонарушений, недопущению провокаций и оперативному реагированию на любые беспорядки.

Стражи порядка просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и соблюдать правила дорожного движения.

Сакен Омаров