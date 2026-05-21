Вопреки общественному мнению, далеко не все осуждённые за особо тяжкие статьи отправляются в колонии на максимальные сроки. Анализируем официальные данные о приговорах за прошлый год.

Тема суровости судебных приговоров за тяжкие и особо тяжкие преступления обычно поднимается в медиапространстве после громких уголовных дел. В такие моменты общество видит показательные процессы с максимальными сроками заключения. Однако подобные случаи - лишь отдельные фрагменты масштабной картины правосудия. Аналитики Ranking.kz изучили официальную статистику и выяснили, как распределяются реальные наказания в Казахстане за пределами резонансных судов.

Каждый третий - за решётку

Согласно отчётам Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры РК, в прошлом году обвинительные приговоры выслушали около 30,2 тысячи казахстанцев. Из них к реальному лишению свободы приговорили 11,5 тысячи человек - это 38,2% от общего числа виновных. Данная доля стабильно держится в районе одной трети уже несколько лет.

В разрезе категорий преступлений изоляция от общества распределяется неравномерно:

Небольшая тяжесть: в колонию отправляется лишь четверть осуждённых (26%);

Тяжкие преступления: реальные тюремные сроки получает чуть больше половины виновных (52,9%);

Особо тяжкие преступления: лишение свободы применяется практически абсолютно - в 99,3% случаев.

Альтернативой тюрьме чаще всего становится ограничение свободы - его получили 28,7% осуждённых (8,7 тысячи человек). На общественные или исправительные работы направили 11,5% виновных, а в 9% случаев суды ограничились штрафами.

Реальные сроки и приговоры "ниже минимума"

В категории тяжких преступлений сроки чаще всего распределяются в диапазонах от 3 до 5 лет (34,9%) и от 5 до 8 лет (34,5%). За особо тяжкие деяния фиксированные сроки от 8 до 10 лет получают 23,8% осуждённых, а от 15 до 20 лет - 22,5%. К пожизненному заключению суды приговорили 67 человек (6,9%).

При этом статистика зафиксировала 159 случаев по тяжким делам и 7 по особо тяжким, когда суды назначали наказание ниже минимального предела, установленного Уголовным кодексом.

Например, по статье 99 УК РК (убийство) минимальный порог составляет 8 лет. Однако в отчётах значится приговор, по которому виновный получил от 1 до 3 лет лишения свободы. Конкретные смягчающие обстоятельства в документах ведомства не раскрываются.

Похожая диверсификация сроков наблюдается и в делах о насилии над детьми (ч. 4 ст. 120 УК РК), где закон безальтернативно требует пожизненного заключения. Из 39 осуждённых по этой статье пожизненный срок получили только 12 человек. Остальные были приговорены к фиксированным срокам: четверо получили от 5 до 8 лет, двое - от 8 до 10 лет, а ещё 18 человек проведут в колонии от 12 до 20 лет. Аналогичная картина складывается и по статье 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних).

Официальные цифры демонстрируют, что реальная судебная практика в стране гораздо многограннее, чем отдельные процессы в прессе, поскольку закон оставляет судам право детально учитывать индивидуальные особенности каждого дела.