Номера скрывали водители большегрузов, чтобы избежать фиксации нарушений.

Попытка обмануть систему фотовидеофиксации обернулась серьёзными неприятностями для трёх водителей фур в Западно-Казахстанской области. Как сообщает портал Polisia.kz, полицейские с помощью автоматических камер вычислили большегрузы, владельцы которых умышленно прятали госномера, чтобы безнаказанно нарушать правила дорожного движения.

- Уйти от ответственности им не удалось, в ходе оперативного мероприятия "Безопасная дорога" стражи порядка установили личности всех водителей и разыскали машины. В отношении нарушителей составили административные материалы, а сами грузовики водворили на специализированную стоянку, - пояснили в ведомстве.

Полиция напоминает, что за маскировку номерных знаков с помощью специальных шторок, плёнок, магнитов или любых других подручных материалов предусмотрено:

Лишение водительских прав сроком ровно на один год;

Административный арест на срок до 5 суток.

Полицейские в очередной раз призывают автовладельцев строго соблюдать закон.