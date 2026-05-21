Руководитель VD Stroy Engineering Азамат Усимбеков озвучил свою позицию по делу Ботагоз Омаровой, конфликтам с субподрядчиками и финансовым спорам.

Руководитель строительной компании VD Stroy Engineering Азамат Усимбеков впервые дал публичные комментарии относительно уголовного дела с участием журналистки Ботагоз Омаровой, а также разъяснил ситуацию со строительными объектами и спорами с подрядными организациями, передает Toppress со ссылкой на Ulysmedia.kz.

В ходе интервью предприниматель сообщил, что предприятие было приобретено в 2023 году через структуры Esentai Holding и Baisanat, выступающие её единственными учредителями. Финансовые детали соглашения он озвучивать отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Усимбеков пояснил, что его знакомство с Ботагоз Омаровой произошло уже после того, как в сети появились первые критические материалы о деятельности фирмы. Посмотрев несколько видеороликов, глава компании лично связался с журналисткой и инициировал встречу, пригласив на неё также участников публикаций.

По заявлению бизнесмена, на этой встрече рабочие и представители подрядчиков прямо подтвердили, что не имеют никаких денежных претензий ни к нему лично, ни к бренду VD Stroy Engineering. Усимбеков подчеркнул, что конфликт лежал в плоскости спора между самими субподрядчиками из-за оплаты выполненных работ.

Руководитель компании также прокомментировал возведение объекта с конюшней в Астане. Строительные работы на площадке возобновились в августе 2023 года и полностью завершились в 2024-м. Предприниматель отметил, что ради своевременной сдачи и высокого качества объекта команда трудилась в круглосуточном режиме.

Отдельно глава компании упомянул субподрядную организацию "Рим Строй". По его словам, её привлекли к проекту через партнёрство с Capital Engineering, а внутренние разногласия между этими структурами долгое время оставались скрытыми от основного заказчика.

- Возможно, они выбрали не ту сторону. Если даже не открыто, то мягко говоря, с их стороны происходило вымогательство и шантаж. Через серию публикаций пытались получить 600 миллионов тенге, хотя прекрасно понимали, что ни юридически, ни фактически мы никому не должны, - заявил Усимбеков.

Бизнесмен добавил, что журналистка была подробно ознакомлена с официальной позицией застройщика и полностью осознавала суть конфликта. Он утверждает, что в дальнейшем представители подрядных фирм ещё раз открыто заявили об отсутствии претензий к VD Stroy Engineering.

- Не знаю, “Рим Строй” сами вышли на Ботагоз или она нашла их первой. Подробностей этого общения я честно не знаю. Но на тот момент Ботагоз уже понимала, что у нас нет задолженностей. Об этом мы заявляли публично, и сами участники конфликта потом тоже говорили, что не имеют к нам вопросов, - добавил бизнесмен.

Усимбеков выразил мнение, что Омарова сама признавала факт своей осведомлённости об отсутствии долгов со стороны застройщика. Он акцентировал внимание на том, что вопрос стоял не просто в удалении контента - по его словам, требовалось выпустить опровержение и подтвердить, что VD Stroy Engineering ничего не должна рабочим.

Как утверждает спикер, данной информацией располагали свидетели, рядовые строители и топ-менеджмент подрядных структур, однако публикации всё равно продолжали появляться.

В завершение Усимбеков отметил, что истинные мотивы действий журналистки ему непонятны. Он предположил, что если на неё оказывали влияние третьи лица или она стала жертвой дезинформации, то об этом стоило рассказать публично.