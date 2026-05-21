В Казахстане хотят ввести лимит на максимальную сумму кредитов для каждого заёмщика.

Лимит будет индивидуальным и зависеть от официального дохода человека. Оформить любой кредит сверх максимальной суммы не получится, сообщает krisha.kz.

Новые ограничения на кредиты

Проект постановления Нацбанка опубликован вчера, 20 мая.

Главное изменение - вводится коэффициент долга к доходу, или КДД.

Для каждого казахстанца появится свой кредитный лимит - он зависит от официального дохода. Если общая сумма всех действующих кредитов и нового займа превысит этот предел, банк не одобрит ни ипотеку, ни автокредит, ни потребительский заём.

Если документ примут, новые правила заработают с 1 января 2027 года.

Что такое КДД

Сейчас при подаче заявки на кредит банки смотрят на ежемесячный платёж: хватает ли человеку зарплаты на погашение кредита. При этом действует правило: на оплату всех кредитов должно уходить не больше половины дохода.

Теперь банки будут учитывать ещё и общий размер долгов: Нацбанк предлагает установить предельный уровень КДД - не более восьми годовых доходов заёмщика.

То есть общий долг не должен превышать официальный годовой доход больше чем в восемь раз.

При расчёте будут учитывать все действующие кредиты:

ипотеку,

автокредит,

рассрочки,

микрозаймы,

просрочки.

При этом считать будут не первоначальную сумму кредита, а именно остаток долга на момент подачи новой заявки. То есть сколько человек ещё должен выплатить.

Нацбанк опубликовал формулу расчёта КДД: КДД = (СЗНЗ + СНЗ)/СГДЗ)

КДД - коэффициент долга к доходу заёмщика

СЗНЗ - сумма задолженности по всем непогашенным займам и микрокредитам заёмщика, включая просроченную задолженность

СНЗ - сумма новой задолженности заёмщика

СГДЗ - совокупный годовой доход заёмщика, который рассчитывается как средний ежемесячный доход заёмщика, умноженный на 12.

По нашим расчётам, это будет работать примерно так: например, если зарплата составляет 500 тысяч тенге в месяц, это 6 млн тенге в год.

Значит, максимальный общий лимит по всем кредитам составит 48 млн тенге.

Представим, что у человека уже есть невыплаченные кредиты с остатками долга:

автокредит - 15 млн тенге;

потребкредит на ремонт - 5 млн;

рассрочка на технику - 350 тысяч.

Общий долг - 20.35 млн тенге.

Если он захочет оформить ипотеку, банк будет учитывать остаток лимита.

То есть максимальная сумма ипотеки для него составит примерно 27.6 млн тенге.

А если долгов станет больше 48 млн - новый кредит уже не одобрят.

Взять кредит станет сложнее?

По сути, кредиты станет сложнее получить людям с высокой долговой нагрузкой.

При этом пока отдельные лимиты, например, для ипотеки вводить не планируют - ограничение будет единым для всех кредитов.

Но Нацбанк оставляет за собой право позже ужесточить требования именно по ипотеке или автокредитам.

Что важно знать будущим ипотечникам

При оформлении ипотеки банки будут ещё внимательнее смотреть:

на официальный доход;

количество действующих кредитов;

кредитную историю;

долговую нагрузку.

Поэтому тем, кто планирует брать ипотеку, лучше заранее:

закрыть мелкие кредиты и рассрочки;

не допускать просрочек;

подтверждать официальный доход.

