По делу о гибели нескольких человек в Атырауской области стали известны новые подробности. Информацию озвучили в областной прокуратуре, передает Мой Город.

В надзорном органе сообщили, что на данный момент основным и единственным подозреваемым проходит Султан Сарсемалиев. В ходе следствия причастность других лиц к преступлению установлена не была.

В отношении Акбаян Мукангалиевой производство временно приостановлено. Материалы по факту возможного сокрытия преступления выделены в отдельное производство и расследуются самостоятельно.

Также отмечается, что результаты назначенной ей судебно-психиатрической экспертизы пока не готовы. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана позже.

Отдельно в прокуратуре прокомментировали вопрос о предполагаемом орудии преступления. Хотя нож был изъят в ходе следственных действий, его использование именно в данном преступлении пока официально не подтверждено.

«По уголовному делу имеются вещественные доказательства. Всем им будет дана правовая оценка в ходе судебного разбирательства», — заявила прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства дела будут детально рассмотрены в ходе судебного разбирательства.