В штате Борно на северо-востоке Нигерии произошла серия массовых похищений школьников, в результате которой пропали более 50 детей, включая малышей, передает Мой Город со ссылкой на BBC.

По данным СМИ, нападения произошли утром 15 мая сразу в трёх учебных заведениях: государственной средней школе Муссы, центральной начальной школе Муссы и средней школе Государственного совета по всеобщему базовому образованию.

Очевидцы и местные жители рассказали, что вооружённые люди ворвались в школы около 9 часов утра по местному времени и увели учеников прямо во время занятий. Часть детей успела спрятаться, однако многих всё же похитили.

Сенатор Мохаммед Али Ндуме уточнил, что всего могли быть похищены 42 ребёнка, включая детей, забранных из школ и домов. В частности, он сообщил:

"Четверо учеников были похищены из GDSS (двое мальчиков и две девочки), 28 учеников были похищены из начальной школы, а 10 детей были похищены из своих домов, что в общей сложности составляет 42 человека".

По информации Reuters, нападавшие передвигались на мотоциклах. Свидетели также отмечали, что детей использовали как «живой щит» при отходе с места происшествия.

Один из местных жителей рассказал, что его 6-летнюю дочь также увели вооружённые люди.

"Несмотря на то, что некоторым ученикам удалось спрятаться в кустах, могу сказать, что многих похитили", — сообщил преподаватель.

Ответственность за нападение пока никто не взял. При этом ряд СМИ отмечают, что подобные атаки в регионе часто связывают с вооружёнными группировками, включая радикальные формирования, действующие на севере страны.

После инцидента часть жителей района Мусса покинула свои дома. Правоохранительные органы продолжают поисковую операцию.