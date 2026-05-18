17-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил 8-летнюю девочку в Карагандинской области

В Карагандинской области 17-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил 8-летнюю девочку. Трагедия произошла 9 мая на станции Кокпекты, передаёт Mgorod News со ссылкой на Azattyq Rýhy.

По информации департамента полиции, ребёнок погиб на месте от полученных травм. Сам несовершеннолетний водитель получил различные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Также расследование начато в отношении родителей подростка. Их подозревают в допуске к управлению транспортом лица, не имеющего водительских прав, что по неосторожности привело к гибели человека.

В полиции напомнили, что передача транспорта несовершеннолетним без права управления может повлечь серьёзную уголовную ответственность.