Маңғыстау облысының орталығында сталкер жауапқа тартылды. Бұл туралы Ақтау қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлайды.
Сотталушы өткен жылдың ақпан айынан бастап биылғы жылдың ақпанына дейін зардап шеккен адамды аңдып, үйіне дейін шығарып саламын деген сылтау мазасын алған. Ол әлеуметтік желі арқылы жазып, қоңырау шалыпты.
Сотта соттталушы өз кінәсін мойындаған. Судья оны Қылмыстық кодекстің 115-1 бабы бойынша кінәлі деп тауып, оған 100 сағат қоғамдық жұмысқа тарту түріндегі жаза тағайындады.
Сот үкімі заңды күшіне енді.