Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана опубликовал рекомендации для туристов по профилактике хантавирусной инфекции и недопущению её завоза в страну, сообщает Mgorod News.

В ведомстве напомнили, что хантавирус — это опасное вирусное заболевание, которое чаще всего передаётся человеку при контакте с грызунами или их выделениями. Вирус может попасть в организм через загрязнённую пыль, пищу, воду, а также через укусы.

Казахстанцам, выезжающим за границу, рекомендуют избегать мест возможного обитания грызунов и не контактировать с ними. Также специалисты советуют не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены, отказаться от еды в местах стихийной торговли и хранить продукты только в плотно закрытой таре.

При нахождении в закрытых помещениях туристам советуют заранее проветривать комнаты и проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Во время уборки рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Кроме того, при посещении мест массового скопления людей следует соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки, использовать антисептики, соблюдать дистанцию и при необходимости носить маски.

В Комитете также подчеркнули, что симптомы заболевания могут проявиться не сразу, а спустя 1–8 недель после поездки. Среди возможных признаков инфекции — высокая температура, сильная слабость, мышечные боли, кашель и одышка.

В случае появления подобных симптомов после возвращения из-за рубежа гражданам рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачам о пребывании в другой стране.